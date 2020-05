Schulen öffnen: Wie die Kinder unter den Corona-Einschränkungen leiden

WDR: Also wäre es, aus Ihrer Sicht besser gewesen, die Kinder momentan weiter zu Hause zu beschulen?

Hummel: Ich würde freiwillige Angebote im Moment wichtiger finden – für Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Homeschooling haben. Es wäre gut, Freizeitzentren wieder zu eröffnen oder die Angebote von Kirchengemeinden wieder wahrnehmen zu können. Da wäre ein relativ entspannter Rahmen gegeben, ohne dass man zusätzlich noch lernen muss. Und die Erwachsenen können schauen, ob bei den Kindern alles in Ordnung ist.

WDR: Könnte es sein, dass Schule jetzt wieder ein Stück weit strenger wird?

Hummel: Ich musste bei dem Material, das nun zum Teil zur Vorbereitung an die Eltern verschickt wird, an 50er-Jahre-Filme und an die damalige strenge Atmosphäre in den Schulen denken. Heute ist Schule ja ein Ort, wo viel in Gruppen gearbeitet wird und man im Raum auch mal die Plätze wechselt. Das ist alles nicht mehr möglich.