Private Feiern - Sorge vor neuen Beschränkungen

Der runde Geburtstag im Restaurant, die Hochzeitsparty im Hotel-Saal - zu solchen Feiern dürfen in NRW im Moment bis zu 150 Gäste kommen. Aber genau das steht jetzt zur Diskussion. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert bundesweit einheitliche Regeln für Feiern.

Dehoga: "Nirgendwo sicherer Feiern als bei uns"

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband NRW hofft, dass die Politik bei möglichen neuen Maßnahmen genau abwägt: Was ist verhältnismäßig und was hilft wirklich gegen die Ausbreitung des Virus. DEHOGA-Sprecher Thorsten Hellwig sagt, dass der Gesundheitsschutz natürlich Priorität habe.

Aber: "Wir haben keine wirklich nennenswerten Zahlen, die darauf Rückschlüsse zulassen, dass es in der Gastro besonders infektionsträchtig wäre. Wir sind der Meinung, dass man nirgendwo sicherer feiern kann, als das bei uns der Fall ist. Wir haben ja überhaupt kein Interesse an einem zweiten Lockdown, deswegen werden die Hygieneregeln bei uns in den Betrieben besonders genau beachtet."

Jede dritte Infektion im privaten Umfeld

Laut Gesundheitsministerium sind aktuell rund 33 Prozent der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf das private Umfeld zurückzuführen. Heißt: Jeder Dritte steckt sich entweder in den eigenen vier Wänden oder bei Treffen mit Freunden an. Also zum Beispiel bei der Balkonparty oder beim Grillen im Garten.