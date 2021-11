Viele fordern schärfere Corona-Regeln - doch die Politik ist uneins

Lindner gegen Ausgangsbeschränkungen

FDP -Chef Christian Lindner hält sogenannte Ausgangssperren für keine gute Idee. Sie hätten einen sehr hohen sozialen Preis mit nicht klar nachgewiesenem Nutzen, sagte er am Sonntag im ZDF. Am Dienstag wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über Verfassungsbeschwerden gegen die Corona-Notbremse des Bundes aus dem Frühjahr erwartet.

Der voraussichtlich neue Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) hatte am Wochenende mit Blick auf die Corona-Bekämpfung betont: Es gebe nichts, was nicht in Betracht gezogen werde.

Umfrage: 52 Prozent für schärfere Corona-Regeln

Auch in der Bevölkerung sind mittlerweile viele für eine Verschärfung der Corona-Regeln. Aktuell spricht sich etwa die Hälfte der Deutschen (52 Prozent) dafür aus, teilte die Forschungsgruppe Wahlen am Freitag in ihrem Politbarometer mit. Ende Oktober waren es noch 20 Prozent.

Unabhängig von etwaigen Regel-Verschärfungen soll noch vor dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung ein neuer Corona-Krisenstab seine Arbeit aufnehmen. Als Zeithorizont gab SPD-Chefin Saskia Esken auf Twitter "in Kürze" an - also womöglich schon diese Woche.

Als Leiter des Krisenstabs ist nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" Generalmajor Carsten Breuer im Gespräch. Der 56-Jährige, gebürtig aus Letmathe (Iserlohn), ist Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das für Einsätze der Streitkräfte im Inland zuständig ist.