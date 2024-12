Harald Michaelis geht mit 71 Jahren in Rente, nachdem sein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. „ Extreme Energiekosten, die steigenden Lohnkosten und die Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Cafés - das hat mich am Ende in die Insolvenz getrieben “, erklärt der Konditor.

Harald Michaelis gibt seine Filialen auf

Die Mehrkosten ließen sich nur bedingt an die Kunden weitergeben. Um kostendeckend zu arbeiten, müsse er ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte für fast fünf Euro verkaufen, erklärt Harald Michaelis. Das ließe sich nicht machen. Dazu kamen bei ihm noch gesundheitliche Probleme und ein langer Krankenhausaufenthalt.

Mitarbeiter müssen gehen

Auch für die zahlreichen Angestellten ist in wenigen Tagen Schluss. In Spitzenzeiten hatte die Konditorei 25 Mitarbeiter. Cynthia Zimmermann möchte bis zur letzten Minuten hinter der Verkaufstheke stehen. Schließlich hat sie ihrem Chef viel zu verdanken.

Cynthia Zimmermann bleibt bis zum letzten Tag

„ Für mich war das hier etwas ganz besonderes. Als ich hier meine Ausbildung begonnen habe, war ich eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Einen Job zu bekommen war schwer, aber hier habe ich eine Chance bekommen und durfte mich beweisen. Ich werde das sehr vermissen “, erzählt sie.

Keine Nachfolge