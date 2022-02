Ungeimpfte: Rücksicht nehmen oder weiter lockern?

Was sagen diese Menschen selbst? Bei einer nicht repräsentativen Straßenumfrage sagte ein Passant in Begleitung seiner Frau am Freitag dem WDR : "Es steht doch jedem offen, sich impfen zu lassen. Das ist eine freie Entscheidung. Wir sind auch nicht geimpft und stehen dazu. Ich kann sterben, ich kann überfahren werden, erschossen, das kann alles passieren. Das heißt nichts, mittlerweile wird jeder krank. Die Geimpften, die Dreifach-Geimpften, die Geboosterten werden alle krank, nicht so schwer, aber einige. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann ist das so."

Wieviel Rücksicht muss sein?

Doch die Politik will weiterhin vor allem vulnerable Gruppen schützen, gerade auch die ungeimpften Menschen unter ihnen. Aber muss die Gesellschaft tatsächlich Rücksicht auf Menschen nehmen, die selbst nicht bereit sind, sich durch eine Impfung zu schützen? Sollten diese Leute nicht selbst die Konsequenzen ihres Handelns tragen müssen?

Moraltheologe übt Kritik an Ungeimpften

Franz-Josef Bormann

Der katholische Moraltheologe Franz-Josef Bormann von der Universität Tübingen sagte dazu dem WDR: "Eine solche Verweigerungshaltung ist da, wo sie eben nicht wohlbegründet ist, auch ganz klar moralisch zu kritisieren. Und zwar nicht nur, weil diese Leute sich ohne Not selber gefährden, sondern auch, weil sie Dritte in Mitleidenschaft ziehen - das kann eine direkte Infektionsgefahr darstellen, es kann aber auch die Gemeinschaft insgesamt schwer belasten."

Die Haltung, sich nicht impfen zu lassen, sei ein Problem der Gemeinschaft und nicht nur des Eigenwohls: "Es sei denn, diese Person würde auf einer isolierten Insel leben und keinerlei soziale Kontakte pflegen." Bormann warnte denn auch die Politik davor, das Ende der Pandemie zu verkünden: "Das arbeitet genau diesen Leuten in die Hände, weil die dann sagen, warum soll ich mich jetzt noch impfen lassen." Niemand könne aber sagen, wie es mit den Corona-Mutanten weitergehe. Bormanns Fazit: "Wir müssen weiterhin alles dransetzen, die Impflücke in Deutschland zu schließen."

Bormann sagt, irgendwann sei auch der Punkt erreicht, wo die Einführung einer entsprechend gestuften Impfpflicht auch ethisch wohlbegründet sei. " Und die Leute, die sich dann immer noch nicht impfen lassen wollen und lieber eine Ordnungswidrigkeit begehen und eine Geldstrafe in Kauf nehmen, die wird man dann am Ende tatsächlich sich selbst überlassen müssen. "

Viele Menschen sind allerdings nicht mehr bereit, wegen Impfskeptikern und Impfverweigerern ihr eigenes Leben beschränken zu lassen. "Irgendwo ist auch mal Schluss. Wir sind alle mündige Bürger mit Rechten und Pflichten. Da hat man halt das Nachsehen, wenn man sich infiziert. Eigenverantwortung zählt" , sagte ein Passant bei der WDR-Umfrage.

Thorsten Lehr