Corona-Lockerungen: Wann kann die Maske weg?

Mehrere Nachbarländer lockern: In der Schweiz müssen ab Donnerstag in Restaurants keine Masken mehr getragen werden. Die Maskenpflicht gilt nur noch in Bus und Bahnen sowie in Gesundheitseinrichtungen. In den Niederlanden fällt die Maskenpflicht ab dem 25. Februar ebenfalls an den meisten Orten weg.

In Österreich gilt ab dem 5. März die FFP2 -Maskenpflicht nur noch für Busse und Bahnen, in Geschäften des täglichen Bedarfs, Kliniken, und Altenheimen. In Frankreich soll die Maskenpflicht Mitte März sogar ganz wegfallen.

Maskenpflicht gehört zum "Basisschutz"

In Deutschland ist die Entscheidungslage eine etwas andere: In drei Schritten sollen bis zum 20. März alle harten Corona-Einschränkungen fallen. Die Maskenpflicht bleibt aber bis dahin bestehen. Auch danach soll ein "Basisschutz" mit Maskenpflichten in Innenräumen, Bussen und Bahnen möglich bleiben.