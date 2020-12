März – Die Welt fährt runter

In Österreich wird der Skiort Ischgl zum Corona-Hot-Spot. Urlauber hatten sich reihenweise beim Aprés-Ski infiziert. In weiten Teilen der Welt kommt das öffentliche Leben zum Erliegen. Die Weltgesundheitsorganisation ruft eine Pandemie aus. Auch in NRW schließen Schulen und Kitas. Restaurants und Bars werden dichtgemacht. In der Kulturbranche sorgen sich jetzt viele um Ihre Existenz. Mit Hilfspaketen versucht die Politik die größte Not abzumildern. Etliche Deutsche arbeiten im Homeoffice. Helfer und Pflegekräfte bekommen spontanen Applaus von Mitmenschen, aber auch Hamsterkäufe nehmen zu. Plötzlich sind Klopapier, Nudeln und Mehl ständig ausverkauft.



Angela Merkel wendet sich in einer Fernsehansprache an die Nation – erstmals in ihrer Amtszeit - außer ihrer Reden zum Jahreswechsel. " Es ist ernst ", sagt die Bundeskanzlerin. " Seit dem zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt ."