Warum ist der Zusatzbeitrag nötig?

Mit der Erhöhung des Zusatzbeitrags wollen die Krankenkassen ihr großes Defizit ausgleichen, das unter anderem durch gestiegene Behandlungskosten und die geplante Krankenhausreform gewachsen ist.

"Beschiss": TK-Chef kritisiert Spahn

TK-Chef Jens Baas machte in einem Podcast den früheren Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für die jetzige Situation zumindest teilweise verantwortlich. Dieser habe in seiner Regierungszeit (2018 bis 2021) das Problem gehabt, " über die Legislaturperiode zu kommen, ohne dass die Beiträge so stark steigen" . Also habe er per Gesetz verfügt, dass die Krankenkassen ihre Rücklagen abbauen müssten. "Damit sah es für vier Jahre so aus, als ob die Beiträge relativ stabil bleiben würden. Das war aber ein Beschiss, weil einfach die Rücklagen abgebaut wurden" , so Baas. Jetzt seien viele Krankenkassen in der Situation, dass die Rücklagen " alle weg sind . Das bedeutet: Im nächsten Jahr steigen die Beiträge ungebremst. "

Wie erfahre ich von den neuen Zusatzbeiträgen?

Die Krankenkassen werden ihre Mitglieder schriftlich über den neuen Zusatzbeitrag informieren. Falls die Kasse bereits zum 1. Januar ihre Beiträge erhöhen möchte, muss sie spätestens zum 31. Dezember 2024 die Anpassung bekannt geben.