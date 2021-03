Schulen in NRW: Wechselunterricht für alle ab 15. März

In der am Freitag verschickten Schulmail des NRW-Schulministeriums heißt es: "Ab Montag, den 15. März 2021, kehren Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I sowie die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und der entsprechenden Semester der Weiterbildungskollegs wieder in einen eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell zurück."

Für Grundschullkinder ändert sich nichts

Für die Kinder an den Grundschulen soll sich am bisherigen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterrichts bis zu den Osterferien nichts ändern. Gleiches gilt für die Abschlussklassen, die ebenso wie die Grundschüler schon früher an die Schulen zurückkehrt waren.

Schulleiter sollen Wechselmodell ausgestalten

Klassen und Kurse sollen mit Ausnahme der Förderschulen in zwei Gruppen geteilt werden und im Wechsel in den Schulen und in Distanz unterrichtet werden. Die Phase des Homeschoolings soll nicht länger als eine Woche dauern. Alle Kinder sollen in festen Lerngruppen unterrichtet werden. Die konkrete Ausgestaltung des Wechselmodells liegt bei den Schulleiterinnen und Schulleitern.

Betreuung für fünfte und sechste Klassen

Die pädagogische Betreuung für Kinder der fünften und sechsten Klasse an den Tagen ohne Präsenzunterricht soll bestehen bleiben. Ein regulärer Ganztagsbetrieb findet bis zu den Osterferien nicht statt.