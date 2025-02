Um in die kilometerlange Schachtanlage einzudringen, haben zwei Männer offenbar das Schloss am Zugangsgitter geknackt. Von dort führt der Schacht ebenerdig in massiven Felsen. Überall steht gut 20 Zentimeter Wasser, begehbar ist der Stollen nur mit Gummistiefeln. Sitzen oder liegen ist unmöglich.

Und eine besondere Gefahr droht, wenn man den Stollen ohne erfahrene Führer betritt: Sauerstoffmangel.

Sauerstoffmangel kann für unerfahrene Eindringlinge zur Falle werden

Bergbauaktiv Ruhr e. V. , der Verein, der das Besucherbergwerk betreibt, hat am Samstagmorgen die Einsatzkräfte alarmiert. Daraufhin haben Feuerwehr, Polizei und Vereinsmitglieder Suchtrupps in den engen Stollen geschickt.

Ausgestattet mit Sauerstoff-Messgeräten, denn: In manchen Seitenarmen ist der Sauerstoffgehalt so niedrig, dass es nicht zum Atmen reicht. Der Verein spricht von akuter Lebensgefahr.

Suchtrupps kehren erfolglos zurück

Das Wasser im Stollen habe sich bei Ankunft der ersten Vereinsmitglieder noch bewegt – und der Schlamm am Boden sei aufgewirbelt gewesen. Deshalb gingen sie zunächst davon aus, dass sich noch jemand im Bergwerk befinde. Fündig wurden die Suchtrupps aber nicht.

Handy- oder Funkempfang ist durch den massiven Stein unmöglich. Im Notfall sind Hilferufe nur über ein historisches Bergbautelefon möglich, dessen Endstation sich außen in einem Versorgungscontainer befindet.

Um die Sicherheit der Rettungskräfte zu gewährleisten, hatte die Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter zusätzlichen Sauerstoff in die Gänge gepumpt.

Wichtigste Überwachungskamera ausgefallen

Die Polizei geht am Samstagnachmittag davon aus, dass die Einbrecher den Stollen wieder durch den einzigen Zugang verlassen haben. Hinweise auf leblose Personen in Seitenarmen des Bergwerks gebe es jedenfalls nicht.

Bei der Überwachungskamera, die den Eintritt der beiden Männer gefilmt hatte, war anschließend der Akku leer, so der Verein des Museumsbergwerks, deshalb sei der mögliche Austritt der beiden nicht dokumentiert.

Verdacht: Einbrecher sind Abenteuer- YouTuber

Der Verein Bergbauaktiv Ruhr e. V. mutmaßt, dass die beiden Männer Abenteuer-YouTuber sein könnten. Man habe inzwischen zahlreiche Hinweise in diese Richtung erhalten. Die Polizei will das noch nicht bestätigen. Man ermittle aber auch in den Sozialen Medien, sagte man auf WDR -Anfrage.

Den "Stock und Scherenberger Erbstollen" hatten Bergleute vor über 200 Jahren angelegt, seit einigen Jahren ist er als Museumsbergwerk wieder Besuchern zugänglich. Ein Verein kümmert sich um die Instandhaltung und um Führungen.

