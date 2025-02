Mit dem Umschlag zum Check-In

Und auch Lilly Klais in Porto macht sich Gedanken. Noch in der Nacht, so erzählt die Frankfurter Studentin, habe sie überlegt, wie die eilige Post von ihrer Übergangsheimat Portugal aus schnellstmöglich nach Frankfurt kommen könnte. Da sei ihr die Idee mit dem Ferienflieger gekommen.

Kurzerhand steigt sie am kommenden Tag mit dem Umschlag in die Metro Richtung Flughafen und hält am Check-in-Schalter Auschau. " Da waren viele Familien mit Kindern. Ich hab mir gedacht, dass die Eltern nach einem langen Flug bestimmt keine Lust haben, noch einen Briefkasten zu suchen." Da fällt ihr Armin auf, der allein reist. " Der sah nett aus ." Auch habe sie gedacht, mit dem 58-Jährigen auf einer Wellenlänge sein zu können - auch politisch.

"Ich hatte schon Angst, dass jemand meinen Brief vielleicht nicht einwerfen könnte." Studentin Lilly Klais

Mit dem ICE nach Frankfurt

Urlauber Armin, der inzwischen in Köln angekommen ist, macht sich ebenfalls Sorgen. Er hat tatsächlich Zweifel, den Brief einzuwerfen. Er glaubt, dass er auf dem Postweg nicht rechtzeitig ankommt. Dann eben Plan B. Kurzerhand ordert der Kölner ein ICE -Ticket nach Frankfurt. Er will den Brief am Wahltag persönlich zum dortigen Wahlamt bringen. " Ich weiß, das klingt verrückt. Aber wir hatten eben beide das Gefühl, dass diese Wahl besonders wichtig ist ." Hauptsache er sei an dem Tag selbst wieder pünktlich zurück und könne noch bis 18 Uhr selbst wählen gehen.