Steigende Corona-Zahlen: Einschränkungen in mehreren NRW-Städten?

Die Sorge vor neuen weitreichenden Corona-Maßnahmen ist groß - und nicht unbegründet. In manchen Städten und Kreisen in NRW ist die Zahl der Neuinfektionen derzeit bedenklich hoch, darunter Gelsenkirchen, Hamm, Remscheid, Köln und der Oberbergische Kreis. Es drohen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens möglich

Zum Teil gibt es sie auch jetzt schon. Am Samstag traf es Fußball-Fans in Köln. Nach vielen Wochen ohne Stadion-Publikum sollte beim Bundesliga-Spiel Köln gegen Hoffenheim zumindest wieder ein Teil der Plätze belegt werden dürfen. Wegen der zahlreichen Corona-Neuinfektionen nahm die Stadt die Erlaubnis jedoch am Vorabend zurück.

Viel weitreichender könnten die Maßnahmen schon bald in Gelsenkirchen, Hamm und Remscheid sein. In den drei Städten wurde am Wochenende deutlich die sogenannte Vorwarnstufe überschritten. Bedeutet: Dort gab es mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. In Köln und im Oberbergischen Kreis waren es nur etwas weniger.