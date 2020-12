Corona-Lockdown: Nicht nur für Clubs und Diskos eine Belastung

" In meinen schlimmsten Alpträumen hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange zumachen müssen ", sagt Mirko Schmidt, der in Bielefeld unter anderem die Clubs Residenz und Stereo betreibt. Eine wirklich Pleitewelle wird aktuell nicht befürchtet. Aber: Tom Thomas, Inhaber des Kölner Elektroclubs Bootshaus, ist sich sicher, dass es nicht alle schaffen: " Die alt eingesessenen werden wieder kommen, aber viele junge Firmen werden das nicht überleben, leider ."

Alleinstehende trifft Lockdown besonders hart

Doch die geschlossenen Kneipen, Bars und Clubs sind nicht nur für die Betreiber eine Belastung. " Für mich ist das Weggehen ein Ausbrechen aus dem Alltag ", sagt Nadine. " Das ist mein Ausgleich. " Wobei die 38-Jährige noch Glück hat – sie hat Familie.

Dr. Ulrike Schmidt

" In Deutschland gibt es gerade unter den jüngeren Menschen viele, die allein wohnen, Singles sind oder nicht in ein festes soziales Umfeld eingebunden. Sie treffen die geschlossenen Gastronomie- und Kultureinrichtungen noch viel härter ", sagt Dr. Ulrike Schmidt, stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn. Denn häufig sei das für sie der einzige Weg, um soziale Kontakte aufrecht zu erhalten.

Gefahr bei wegbrechenden Kontakten

" Wenn soziale Kontakte immer weniger werden, kann das zu Schlaflosigkeit, Sinnlosigkeitsgedanken, einer Depression und im schlimmsten Fall Selbstmordgedanken führen ", sagt Schmidt.