Im Supermarkt bei teuren Markenprodukten zugreifen - oder auf die vermeintlich billigen Produkte und Eigenmarken setzen? Was eigentlich am günstigsten ist, steigt im Preis am meisten. Das wurde jetzt in einer Studie nachgewiesen. Zwei Wirtschaftsforscher der Harvard-Universität in den USA und der kanadischen Zentralbank haben sich in zehn Ländern die Preise für Eigenmarken und Billigprodukte der großen Discounter angeschaut und mit denen der Markenprodukte verglichen.

Ergebnis für Deutschland: Die Preise für teure Lebensmittel sind von Januar 2020 bis Mai 2024 um 15 Prozent gestiegen – bei den Billigprodukten war der Anstieg fast doppelt so hoch. Das nennen Fachleute "Cheapflation". Doch wie kann es dazu kommen? Das HR -Verbrauchermagazin Mex hat nachgefragt. Zum Beispiel bei Sven Reuter von der Preisvergleichs-App Smhaggle. " Die Preise bei Eigenmarken steigen in der Regel doppelt so viel wie die Markenprodukte ", so Reuter. Das könne man etwa bei Keksen, bei Orangensaft oder bei Kaffee ausmachen.