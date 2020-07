Betrieben im Kreis Gütersloh droht Pleitewelle

Dauerhafter Imageschaden?

Darüber hinaus droht der Region Gütersloh ein dauerhafter Imageschaden. "Jede negative Berichterstattung ist was, was nicht gut ist für die Region" , sagt IHK-Sprecher Deibert. "Der einzige Vorteil ist, dass die Region dadurch bekannt geworden ist weltweit" und die negativen Aspekte bald in Vergessenheit geraten könnten.

Eine Hoffnung, die auch Hotel-Chef Andreas Gülünay hat. Richtig daran glauben mag er momentan aber nicht: "Wenn man in zwei Jahren in den Urlaub fährt und einer sagt 'wo kommst du her, aus Gütersloh?', dann wird man sagen 'ooohh die Coronastadt'. Das wird mit Sicherheit bleiben."

Stand: 06.07.2020, 06:00