Vorbild Österreich: Lockdown - aber nur für Ungeimpfte?

Lockdown für alle in Lettland, Russland und Rumänien

In anderen europäischen Ländern gilt bereits wieder ein Lockdown - allerdings für alle. In Lettland zum Beispiel sind die Geschäfte wieder alle geschlossen, in der Nacht gibt es eine Ausgangssperre. Grund für den vierwöchigen Lockdown sind die höchsten Infektionszahlen seit der Pandemie. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft.

Auch in Russland gelten ähnliche Lockdown-Maßnahmen wie Lettland. Vom 30. Oktober bis 7. November ist die gesamte Wirtschaft lahm gelegt, alle sollen zuhause bleiben. Nur ein Drittel der russischen Bevölkerung ist geimpft.

Eine ähnliche Impfquote gibt es in Rumänien. Das Land verzeichnete in dieser Woche die weltweit höchste Corona-Todesrate: Binnen 24 Stunden starben 574 Menschen, mehr als in allen anderen EU -Ländern gemeinsam. Ab Montag gilt ein Lockdown, mit nächtlicher Ausgangssperre und zwei Wochen Sonder-Schulferien.

Video starten, abbrechen mit Escape Dramatische Corona-Lage im Ausland. Aktuelle Stunde. . 19:20 Min. . UT . Verfügbar bis 28.10.2021. WDR. Von Thomas Görger.

Großbritannien schließt erneuten Lockdown aus

In Großbritannien hat die Regierung am Samstag trotz rapide steigender Corona-Zahlen einen erneuten Lockdown ausgeschlossen. Seit Mitte Juli der "Freedom Day" gefeiert wurde, gelten in England so gut wie keine Corona-Maßnahmen mehr. Und das bei 1.000 Krankenhaus Einweisungen und 50.000 Neuinfektionen am Tag. Wissenschaftler fordern inzwischen die Wiedereinführung der Maßnahmen und warnen trotz der gegenteiligen Behauptungen der Regierung vor einem " Lockdown-Weihnachten ".

Spahn: "Normalzustand frühestens im Frühjahr"