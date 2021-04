Corona-Infektionslage spitzt sich zu: Worauf wartet die Politik noch?

Intensivmediziner: "Licht am Ende des Tunnels"

Christian Karagiannidis

Es zeige sich, dass in der dritten Welle deutlich mehr Patienten auf die Intensivstation müssten als etwa im Winter, das liege vermutlich an der Virus-Mutation, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, am Donnerstag im WDR.



Er appellierte an Städte und Kliniken, nicht auf das Infektionsschutzgesetz zu warten. In Ballungszentren und Großstädten müsse jetzt gehandelt werden. Die Städte sollten Maßnahmen beschließen, die im neuen Infektionsschutzgesetz ohnehin geplant seien. Kliniken sollten jetzt planen und strategisch Patienten verlegen, damit nächste und übernächste Woche ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stünden.



Es gebe aber auch " Licht am Ende des Tunnels ". Die Impfkampagne habe Fahrt aufgenommen und die Immunisierung der älteren Bevölkerung komme gut voran. " In der Intensivmedizin sind wir schon zufrieden, wenn die Generation über 50 geimpft ist ." Für die Zukunft forderte Karagiannidis, dass keine weiteren Intensivbetten mehr abgebaut werden, um für künftige Pandemien gerüstet zu sein.

Wie lange noch?

Doch das öffentliche Leben erfährt keine sichtbare Einschränkungen. Die Politik scheint abzuwarten - anstatt sofort zu handeln. Es gibt zwar einen Gesetzentwurf für eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse, aber darüber streiten sich die Parteien im Bundestag. Wenn es dort keine Zwei-Drittel-Mehrheit gibt, haben die Länderchefs im Bundesrat das letzte Wort.