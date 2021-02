Corona-Impfungen: Bald auch für Über-70-Jährige und für Kontakte von Schwangeren

Genauer Start für Über-70-Jährige noch unklar

Zunächst werde das Personal in Arztpraxen geimpft, so ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums auf Nachfrage des WDR . Wer danach Anspruch haben wird, sei noch nicht festgelegt. Einen genauen Starttermin für die Impfungen von Über-70-Jährigen und Kontaktpersonen von Schwangeren und Menschen in häuslicher Pflege gibt es also noch nicht.

Für Unter-65-Jährige nur Impfstoff von Astrazeneca