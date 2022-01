Corona-Maßnahmen: Tausende Impfpflicht-Gegner ziehen durch Düsseldorf

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Düsseldorf gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich nach Angaben der Polizei am Nachmittag zu einer Kundgebung am Johannes-Rau-Platz in der Nähe des nordrhein-westfälischen Landtages zusammen. Danach setzte sich der Zug mit den Demonstrierenden über mehr als fünf Kilometer durch den erweiterten Innenstadtbereich Düsseldorfs in Bewegung.

Die Polizei teilte mit, dass sich die Teilnehmenden an die per Lautsprecher-Durchsage verkündeten Regeln wie Masken- und Abstandspflicht gehalten hätten. Auf Bildern, die auf der Demo gemacht wurden, sind aber auch Demonstrierende ohne Masken zu sehen, die dicht an dicht stehen.