Wann gibt es Lockerungen? NRW-Regierung streitet über Öffnungen

Hendrick Wüst ist gegen schnelle Lockerungen

Und was sagt Ministerpräsident Hendrik Wüst zu all dem? Er stellt sich gegen seinen Koalitionspartner. Am Mittwoch schloss er eine schnelle Rücknahme der Corona-Auflagen wie in vielen Nachbarländern aus. " Das kann natürlich erst möglich sein, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten ist, wenn wir sicher sein können, dass keine Überlastung des Gesundheitssystems droht ", sagte er in Berlin.

Eine Rücknahme von Einschränkungen müsse gut vorbereitet sein. Wünschenswert sei ein " möglichst breit getragenes, gemeinsames, konsistentes Vorgehen ". Schrittweise Lockerungen müssten zugleich durch einen " Basisschutz " wie Maske oder Abstand abgesichert sein.

Eine Lockerung gibt es trotzdem

Immerhin eine für den Fußball in NRW wichtige Änderung wurde schon am Mittwoch beschlossen: Schon in Kürze dürfen Stadien und Hallen wieder mit mehr Zuschauern gefüllt werden. Diese Lockerung kann die FDP schon einmal für sich verbuchen.