Wann wird Corona zu einer "normalen" Erkältung?

Seit zwei Jahren ist das Corona-Virus in der Welt, der Ausnahmezustand ist längst zum Dauerbrenner geworden: Neue Entwicklungen und Mutationen sorgen dafür, dass man auch in diesem Winter in vielen Bereichen von der Normalität vergangener Jahre nur träumen kann.

Sprüche wie dieser, die zu Beginn des ersten Lockdowns in den Sozialen Medien kursierten, wirken inzwischen lange nicht mehr so übertrieben wie noch im April 2020:

Hört Corona nie auf? "Das ist Unsinn"

Drosten: Corona wird zu einem "normalen Erkältungsvirus"

Besteht denn wirklich die Gefahr, dass angesichts neuer Mutationen wie aktuell mit der Omikron-Variante jeder kommende Winter wie dieser wird? Werden wir Corona nie los? Hört die Pandemie nie auf?