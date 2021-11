Weihnachten feiern ohne die Ungeimpften?

Vor einem Jahr war Deutschland ab dem 16. Dezember im Lockdown: Ladenschließungen, Kontaktbeschränkungen an Weihnachten, Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr. Was passiert wohl in diesem Jahr? Wie wir die Adventszeit und die Feiertage verbringen? Sicher ist: Die vierte Corona-Welle ist ungebrochen. Die Stimmung ist angespannt.

"Was muss eigentlich noch passieren, damit ihr es kapiert?" Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisierte die freiwillig Ungeimpften scharf. "Es gibt immer noch diejenigen, die glauben, das Virus könne ihnen nichts anhaben. Diese Menschen würde ich am liebsten auf eine Intensivstation zerren" , sagte er der "Rheinischen Post".

Spahns Wortwahl mag irritieren, aber diese Idee gibt es auch in anderen Ländern. In Russland haben Ärzte prominente Impfgegner eingeladen, sich selbst ein Bild von der dramatischen Lage auf den Corona-Stationen in Krankenhäusern zu machen.