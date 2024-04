Mehrere Autobahnsperrungen • Autofahrer sollten sich auf Staus einstellen: Ausgerechnet an einem Fußball-Wochenende mit mehreren Heimspielen wird die zentrale Verkehrsader im Ruhrgebiet, die A40, gesperrt. Von heute Abend, 21 Uhr, bis Montagmorgen um fünf Uhr ist der Abschnitt zwischen Essen-Huttrop und Essen-Frillendorf in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar. Grund ist der Abbau einer Fußgängerbrücke. Ebenfalls ab heute Abend bis Sonntag um 22 Uhr gesperrt ist die A1 in Richtung Dortmund zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen-West und Leverkusen.

Prozess gegen angeschossenen Ladendieb startet • Der Vorfall machte im letzten Herbst bundesweit Schlagzeilen - ein Augenzeugenvideo der Szene im Netz wird bis heute oft angesehen: In der Fußgängerzone von Gummersbach stoppten Polizisten mit mehreren Schüssen einen Mann, der nach einem Ladendiebstahl flüchten wollte. Er hatte die Beamten zuvor mit einem Cutter-Messer attackiert. In dem heute beginnenden Verfahren am Amtsgericht in Gummersbach geht es aber nicht um die Schüsse, sondern um den Ladendiebstahl: Der Mann soll Bierdosen in einem Supermarkt gestohlen und dabei eine Verkäuferin geschlagen haben. Das Verfahren gegen die Beamten wurde bereits eingestellt.

60. Verleihung der Grimme-Preise • Die meisten traditionsreichen Preise gehen bei der feierlichen Gala heute Abend in Marl an öffentlich-rechtliche Sender - darunter sieben an Produktionen mit WDR-Beteiligung. Unter anderem ausgezeichnet: eine Dokumentation über den Krieg in der Ukraine und ein Special der "Sendung mit der Maus" über Marokko. Zwei Preise vergibt die Jury an Produktionen des Streamingdienstes Disney+. Das renommierte Grimme-Institut steht zurzeit im Übrigen erheblich unter Druck: Ein sechsstelliges Finanzloch für das laufende Jahr konnte nur mit Gehaltsverzicht der Mitarbeiter geschlossen werden.

Ein Grimme-Preis geht an die "Sendung mit der Maus" über Marokko

DAS WETTER IN NRW

Nur noch ein bisschen Regen • In der nördlichen Hälfte von NRW regnet es heute zunächst noch etwas. Im Süden sieht es deutlich freundlicher und meist trocken aus. Ab Nachmittag ziehen allerdings immer wieder kompakte Wolken vor die Sonne, dann kann es auch im Bereich Eifel, Bergisches Land und Siegerland Schauer und sogar kurze Gewitter geben - Höchstwerte bis 16 Grad.