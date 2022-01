Corona: Wenn die Pandemie zur Endemie wird

Andere Voraussetzungen in Spanien oder Großbritannien

Derzeit sieht es so aus, als könnten Spanien und Großbritannien diesen Zustand bald erreichen. In Deutschland sei man davon aber noch weit entfernt, sagt Reinhold Förster. Da die Infektionsraten in Großbritannien doppelt so hoch seien wie hier, sei ein entsprechend breiterer Infektionsschutz vorhanden.

Auch im Vergleich mit Spanien schneidet Deutschland schlecht ab: Kaum ein anderes Land weltweit hat eine höhere Impfquote als Spanien. So sind bereits 85,9 Prozent aller Spanier über 60 geboostert - in Deutschland sind es nur 66,9 Prozent.

WHO sieht noch immer große Unsicherheit