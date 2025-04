Fahnder schalten Missbrauchsportal ab • Internationalen Ermittlern ist der europaweit bislang größte Schlag gegen Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern gelungen. Sie konnten gestern die Darknet-Plattform "Kidflix" abschalten, die wohl von rund 1,8 Millionen Menschen genutzt wurde. In Deutschland durchsuchten die Fahnder 96 Wohnungen - auch in NRW . Bundesweit wird derzeit gegen 103 Beschuldigte ermittelt. Außerdem konnten zwei missbrauchte Kinder aus Deutschland identifiziert werden. Jetzt beginnt die politische Debatte: Bayerns Innenminister Hermann (CSU) nutzte gestern bei einer PK noch einmal die Gelegenheit, um die Vorratsdatenspeicherung zu fordern. Auch NRW-Innenminister Reul (CDU) forderte im WDR-Interview unter anderem mehr Speicherung und die Nutzung von KI.

Musk zieht sich wohl aus US-Regierung zurück • US -Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge angedeutet, dass sein Experte für Regierungseffizienz, der Milliardär Elon Musk, möglicherweise bald eine geringere Rolle in seiner Regierung spielen wird. Wie das Magazin "Politico" und der Sender ABC News berichteten, soll Trump sich so gegenüber engen Beratern geäußert haben.

Das Weiße Haus wies die Berichte entschieden zurück. Regierungssprecherin Karoline Leavitt nannte die Darstellungen "Müll". Sowohl Musk als auch Trump hätten öffentlich erklärt, dass der Tech-Milliardär "aus dem öffentlichen Dienst als spezieller Regierungsangestellter ausscheiden" werde, sobald seine "unglaubliche Arbeit" abgeschlossen sei.

Fotos von Frauen bei "Vinted" missbraucht • Die beliebte Secondhand-Plattform Vinted wird zunehmend ein Tatort für digitale Übergriffe. Das haben Recherchen von NDR/WDR und SZ ergeben. Fotos von Nutzerinnen tauchen ohne ihr Wissen in sexualisierten Telegram-Kanälen auf. Jetzt fordern betroffene Frauen und Juristen besseren Schutz und klare gesetzliche Regelungen.

Die zerstörte Eingangstür nach der Explosion in einem Haus in Wuppertal

Explosion in Wuppertaler Wohnhaus • Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal ist ein 28-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war in der Nacht eine Propangasflasche detoniert. Die Straße vor dem vierstöckigen Wohnhaus war mit Splittern übersät. Zudem ließ die Wucht der Explosion ein Fenster des Wohnhauses und die Glasscheibe der Eingangstür bersten.

Urteil nach Hauseinsturz in Düsseldorf erwartet • Im Prozess um einen Hauseinsturz in Düsseldorf im Juli 2020 wird heute Nachmittag das Urteil erwartet. Das Gebäude sollte damals saniert werden. Dabei war laut Anklage im Erdgeschoss eine tragende Wand durchbrochen worden, was das Haus zum Einsturz brachte. Zwei Bauarbeiter im Alter von 35 und 39 Jahren kamen ums Leben. Der Staatsanwalt fordert für die fünf mutmaßlichen Verantwortlichen Bewährungsstrafen zwischen einem und zwei Jahren.

Mehrheit vermisst Werbeprospekte • Immer mehr Händler haben sich von den klassischen Prospekten für den Briefkasten verabschiedet. Das finden aber offenbar viele Menschen nicht gut. Das Handelsforschungsinstituts IFH Köln hat eine Befragung gestartet und kommt zu dem Ergebnis, dass 52 Prozent der betroffenen Menschen die Print-Werbung vermissen. Das IFH hat rund 1.260 Menschen in Deutschland repräsentativ befragt.

Volker Bruch als Gereon Rath

Dreharbeiten für "Babylon Berlin" enden • Am Kölner Eigelstein enden heute die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der ARD -Erfolgsserie "Babylon Berlin". Gedreht wurde der Karneval im Jahr 1933. Serienkommissar Gereon Raht feiert hier ausschweifend Rosenmontag. Weitere Drehorte waren und sind, neben Berlin, auch Duisburg, Bochum, Mönchengladbach und Königswinter - mit insgesamt 1.500 Komparsen. Die Staffel soll im Sommer nächsten Jahres im Ersten zu sehen sein.

DAS WETTER IN NRW

Schöner Frühlingstag für NRW • Der Tag bringt Sonnenschein von früh bis spät. Nur im Eifelumfeld sind am Morgen noch ein paar Wolken unterwegs. Abgesehen davon ist der Himmel oft wolkenlos. Es wird wärmer mit Nachmittagstemperaturen zwischen 18 Grad an Weser und Diemel sowie 21 Grad am Rhein und im Ruhrgebiet, örtlich sind sogar 22 Grad möglich. Ab 500 Metern Höhe gibt es nur 14 bis 17 Grad. Der Ostwind lässt etwas nach, weht aber vor allem bis zum Mittag noch zeitweise stark böig.