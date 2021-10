Mehr Impfungen zum Ende der kostenlosen Schnelltests?

"Kostenlose" Tests kosteten etwa fünf Milliarden Euro

Richtig kostenlos waren diese Gratis-Tests bisher auch nicht. Denn für Corona-Tests hat der Bund bisher mehr als fünf Milliarden Euro ausgegeben. Das ergibt sich aus einer Aufstellung des Bundesamtes für Soziale Sicherung. Danach wurden für die Tests seit Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 bis zum 15. September dieses Jahres insgesamt knapp 5,3 Milliarden Euro aufgewendet.

Warteschlange vor Impfstelle am Freitag

Andrang vor der Impfstelle am Düsseldorfer Hauptbahnhof am Freitag.

Das Ende der sogenannten Gratis-Tests ist möglicherweise ein Grund dafür, warum sich noch am Freitag vor der stationären Impfstelle der Stadt Düsseldorf am Hauptbahnhof eine längere Warteschlange gebildet hat. Nach Angaben der Stadt haben sich am Freitag an beiden stationären Impfstellen 450 Menschen impfen lassen, der Durchschnitt in der vergangenen Woche lag bei 350.

Die mobilen Impfteams sind ebenfalls gut beschäftigt, in Düsseldorf wurden am Sonntag 140 Menschen geimpft und zum Beispiel in Gelsenkirchen alleine am Freitag 143 Menschen von insgesamt etwa 500 seit dem 1. Oktober.