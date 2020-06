Darum funktioniert die Corona-Warn-App nur auf neuen Smartphones

Mehr als sechs Millionen Downloads in anderthalb Tagen: Die Corona-Warn-App, die seit Dienstagnacht (16.06.2020) in den Stores zu haben ist, scheint sich zum Renner zu entwickeln. Dabei könnte die Zahl wohl noch deutlich höher sein. Denn auf vielen Smartphones lässt sich die App nicht herunterladen: Sie sind schlicht zu alt für die hochmoderne Technologie, die sie zum Laufen bringt.

Viele Betroffene gehören zur Risikogruppe

Betroffen sind davon alle Handy-Besitzer, die an ihren " alten Möhren " festhalten - aus Bequemlichkeit, aus Überzeugung oder auch aus Geldmangel. In NRW, so haben WDR-Recherchen ergeben, sind es immerhin drei Millionen Menschen, die entweder gar kein oder nur ein älteres Smartphone haben. Das sind oft auch ältere Menschen, also gerade die, die zur Risikogruppe zählen und am ehesten von der App profitieren würden.

Kritik in den sozialen Medien

Prompt setzte es Kritik - zum Beispiel auf der Facebook-Seite zum Livestream der "Aktuellen Stunde". Da beschwerte sich "Hagemann Mecki": " Leider habe ich ein altes Smartphone, es klappt nicht die Corona-App herunterzuladen ", und schob ein " einen gesunden Tag wünsche ich noch " hinterher.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Airbag nachträglich in den VW-Käfer? Das geht auch nicht

Digitalexperte Jörg Schieb

Aber warum funktioniert die App nur auf neueren Geräten? Das liegt an der besonderen Bluetooth-LE-Technologie, die dort eingesetzt wird, erklärt WDR-Experte Jörg Schieb. Die soll dafür sorgen, dass zwei Smartphones ohne Probleme Kontakt aufnehmen können - zum Beispiel, wenn die Besitzer nebeneinander in der U-Bahn sitzen.

" Damit das funktioniert, muss ein Mindeststandard an Hardware und Software möglich sein ", so Schieb. Wollte man diese energiesparende Bluetooth-Technologie auf älteren Geräten installieren, wäre das so, " als würde man verlangen, dass man einen alten VW-Käfer mit nachträglichem Airbag ausrüsten kan n."

Schieb: "Keine Geldmacherei"