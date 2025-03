Mit Hüpfburg und Karussell: Benefizfest in Duisburg für Kinderhospize

Mit Hüpfburg, Karussell und Bilderbuchkino soll es ein fröhlicher Tag für Kinder werden, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Das Fest vor dem "Meidericher Treff" geht am Sonntag bis 18 Uhr.

Gleichzeitig wollen die Organisatoren damit das negative Image des Stadtteils Meiderich überwinden - in der Vergangenheit machten Kriminalitätsprobleme und Jugendbanden auch landesweit Schlagzeilen. Alle Einnahmen des Festes sollen an Kinderhospize in der Region fließen, darunter das Malteser-Hospizzentrum St. Raphael in Huckingen, das Möwennest in Oberhausen und das Regenbogenland in Düsseldorf.