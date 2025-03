Für viele beginnt das Fest heute früh mit einem Gebet in den Moscheen. Anschließend wird in den Familien mit Verwandten und Freunden gefeiert. Vor allem Kinder bekommen dabei Geschenke, Geld und Süßigkeiten, weshalb es in der Türkei von vielen auch "Zuckerfest" genannt wird.

Höhepunkt nach vier Wochen Fastenzeit

Das Fest des Fastenbrechens ist eines der wichtigsten Feste im Islam. Gläubige Musliminnen und Muslime in aller Welt fasten während des Ramadans vier Wochen lang. Erst nach Sonnenuntergang wird das tägliche Fasten gebrochen und es kann gegessen und getrunken werden.

Mit dem Zuckerfest endet dieser Monat. Die Familien und Freundeskreise kommen zusammen, gedenken der Verstorbenen, besuchen ihre Gräber und richten die Grabstätten schön her.

Gemeinsames Fastenbrechen auf der Keupstraße

Das gemeinsame Fastenbrechen gegen Ende des Ramadans auf der Keupstraße in Köln-Mülheim ist jedes Jahr sehr besonders. Dann stehen auf der Einkaufs- und Ausgehstraße Tische in einer sehr langen Reihe aneinander, über Hunderte Meter, und etwa 2.500 Besucher kommen zum Essen und Austauschen vorbei.

Jeder und jede ist willkommen, man muss kein Muslim sein. Bezahlt wird dieses wohl größte Open-Air-Fastenbrechen in Nordrhein-Westfalen von den Geschäftsleuten der Keupstraße. Nach Angaben der Interessengemeinschaft Keupstraße ist es ihre Antwort auf den rechtsextremen Anschlag vom 9. Juni 2004.

Sicherheitsdienst am Hallo in Essen

Auch in Essen wurden Vorbereitungen für das Fest getroffen: Der städtische Friedhof am Hallo in Essen beherbergt eines der größten islamischen Gräberfelder Deutschlands.

Bis Dienstag werden voraussichtlich auch in diesem Jahr zahlreiche Familien zu Gast sein und an den Gräbern picknicken. Sogar ein Sicherheitsdienst wird vor Ort sein.

In den letzten Tagen liefen die Vorbereitungen in NRW

Schon in den letzten Tagen konnte man merken: Die Vorfreude ist groß. Mehmet Yolak machte im türkischen Supermarkt in Ahlen letzte Besorgungen. Er wurde von seiner Frau mit einem langen Einkaufszettel für das "Zuckerfest" losgeschickt.