Warum der Anglizismus "Lockdown" eigentlich Bullshit ist

Ein Schein-Anglizismus

Auch die Definition des Duden - "Ausgangssperre, Abriegelung" - spricht dafür, dass es sich bei der Verwendung des Lockdown-Begriffs im Deutschen eher um einen Schein-Anglizismus handelt.

Damit befindet er sich allerdings in guter Gesellschaft. Das Wort "handy" bezeichnet ja im Englischen auch nicht ein Mobiltelefon, sondern bedeutet "praktisch" oder "geschickt". Und unter "public viewing" versteht der Brite kein bierseliges Fußballgucken in großen Menschenmengen unter freiem Himmel, sondern umgangssprachlich eine öffentliche Leichenschau. Und "smoking" ist im Englischen keine Abendgarderobe (die heißt Tuxedo), sondern bedeutet "rauchend".

Erster Lockdown in einem US-Gefängnis