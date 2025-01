WDR: Welche Möglichkeiten hat die Politik, um Zuckerbergs Pläne zu unterbinden?

Beckedahl: Die EU hat Regeln zur Plattformregulierung, unter anderem den "Digital Services Act". Der verpflichtet große Plattformen, ihrer Verantwortung nachzukommen und beispielsweise Desinformation, Hass und Hetze wirksam zu bekämpfen. Wie das konkret durchgesetzt wird, lässt sich in den kommenden Monaten und Jahren beobachten.

Netzaktivist Markus Beckedahl

Für die großen Plattformen ist die EU-Kommission zuständig, da arbeiten wenige hundert Menschen an der Durchsetzen dieser Regeln. In Deutschland ist das Aufgabe der Bundesnetzagentur, die mit zwei oder drei Dutzend Mitarbeitern zuständig ist für über 6.000 Digitalunternehmen. Hier könnte die Bundesregierung mehr Personal bewilligen, damit unsere Regeln effektiver durchgesetzt werden. Wenn das geschehen ist, wird man sehen, ob die Regeln ausreichend sind.

WDR: Zuckerberg sagt, er will unabhängige Faktenchecker abschaffen und durch "Community Notes" ersetzen - die User stimmen also ab, was der Wahrheit entspricht und was nicht. Reicht das aus im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben?

Beckedahl: Das ist umstritten. Meta hat noch im vergangenen Jahr explizit auf die Faktenchecker in Europa verwiesen als Beweis, dass man effektiv gegen Hetze und Desinformation vorginge. Dieses Argument kann er zukünftig nicht mehr bringen. Vor allem dann nicht, wenn sich herausstellt, dass die "Community Notes" in der Realität gar nicht so viel bringen wie erhofft.