Ambulante Pflege ächzt unter Omikron - dramatische Lage für Pflegebedürftige

Das Risiko der Corona-Variante Omikron ist für Ungeimpfte nicht zu unterschätzen. Doch die Variante ist auch für alle anderen gefährlich, weil sie ein zentrales Pflegesystem in unserem Land an seine Grenzen bringt: die ambulante Pflege.

80 Prozent der Pflegebedürftigen leben zu Hause

In Deutschland gibt es laut Statistischem Bundesamt mit 14.700 ambulanten Pflegediensten gerade einmal 700 weniger als Pflegeheime (15.400). Rund 80 Prozent der 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden in ihren eigenen vier Wänden betreut.

Die Betreuung im gewohnten Umfeld soll sich positiv auf die Gesundheit der Pflegebedürftigen auswirken. Doch auf dem System lastet ein enormer Druck. " Wir sind am Limit ", sagt Schwester Rita vom Christophorus Pflegedienst, der unter anderem in Essen, Bochum und Leverkusen tätig ist. Viele ihrer Kolleginnen fallen gerade wegen Krankheit oder nach einem positiven Corona-Test aus.

Neuaufnahmen über Wartelisten

Schwester Rita arbeitet seit 32 Jahren in der ambulanten Pflege. Sie hat sich bewusst dafür entschieden, weil die Versorgung der Menschen in ihrem Zuhause einfach " persönlicher " ist. In der Corona-Pandemie kommt aber auch sie an den Punkt, wo es " keinen Spaß mehr " mache, weil man keine Zeit mehr für die Menschen habe.

Das Gros der Pflegedienste kann auch keine Patienten mehr aufnehmen - es geht in der Regel über eine Warteliste. Ähnliches gilt für die Kurz-, Tages- und Langzeitpflege. Wer schnell Hilfe benötigt, hat ein Problem. Eins, das erstmal nicht kleiner wird: Ali Celik, Geschäftsführer von Pflege Optimal in Krefeld, fürchtet, dass sich die Personalsituation durch die Impfpflicht verschärfen könnte. Er hält eine Abwanderung von mehr als fünf Prozent in der Branche für möglich.