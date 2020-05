Altenheim-Besuche am Muttertag: Erlaubt oder nicht?

Um so größer war Lückes Freude, als NRW-Gesundheitminister Karl-Josef Laumann (CDU) verkündete: Schon am Sonntag seien in NRW wieder Besuche in den Heimen möglich. Doch ein Anruf in der Einrichtung am Donnerstagmorgen sorgte für große Enttäuschung. Es gebe noch kein grünes Licht, das Heim bleibe am Sonntag geschlossen, hieß es.