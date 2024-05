Frischhaltefolie für Autos: Ein Trend auch aus Recklinghausen

Millimeterarbeit für André Feycka. Der technische Betriebsleiter einer Werkstatt in Recklinghausen beklebt die Kofferraumkante eines schwarzen Polos mit einer Folie. Es erfordert Andrés Augenmaß, die Folie so anzubringen, dass sie hinterher nicht reißt oder sich an den Kanten löst. Car Wrapping nennt sich das - ein Auto in eine Folie einwickeln. Meist mit bunten Folien, um den Autos einen neuen Look zu verleihen.

In Recklinghausen haben sie sich aber auf eine andere Form des Car Wrappings fokussiert. "Wir sind darauf spezialisiert, Fahrzeuge mit Lackschutzfolien zu versehen, um den Lack zu schützen und den Werterhalt des Autos zu sichern“ , erklärt André Feycka. Die transparente Folie, die er bei dem Polo anklebt, soll den Lack wie eine zweite Haut schützen. In diesem Fall an einer Stelle, an der Einkäufe häufig ein- und ausgeräumt werden.

Folie soll vor Wertminderung schützen

Prinzipiell kann man alles beim Auto folieren lassen – selbst den Innenraum. In der Regel sind die Kunden Besitzer von Sport- oder Luxusautos. Bei den teuren Autos sorgt die Folie dafür, dass sich der Fahrzeugwert beispielsweise bei einem Verkauf nicht durch Kratzer auf dem Lack mindert.

Chafic Kassassir hat sich deshalb in der Recklinghäuser Werkstatt seinen Porsche Carrera unter anderem an den Seitenteilen und der Motorhaube folieren lassen. Also an Stellen, an denen der Lack durch Steinschläge beschädigt werden kann. Das kostet über 2.000 Euro. Für ihn ist es eine Investition in die Zukunft. "Ich bekomme beim Verkauf gutes Geld dafür und der neue Käufer freut sich über den gepflegten Lack seines neuen Autos“ , sagt er.

Folie heilt eigenständig durch Wärme

Der Prozess des Folierens beginnt am Computer. Hier werden die aufs jeweilige Auto abgestimmten Größen ermittelt und anschließend mit einer Maschine passend geschnitten. Vor dem Anbringen, wird dann die Fläche mit Baby-Öl gereinigt. Anschließend beginnt das Aufkleben. Nach bis zu zehn Tagen ist das Fahrzeug fertig. Die meisten Folien, die geklebt werden, sind transparent. Ebenso gibt es aber auch Lackschutzfolien mit besonderen Farben oder Motiven.