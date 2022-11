Noch gewinnt das Auto: Wie Bus und Bahn in NRW schneller werden sollen

Ideen und Konzepte, um den öffentlichen Verkehr in NRW wieder zu stärken, gibt es viele. Einige sind im Stadtbild direkt erkennbar, andere nur auf den zweiten Blick.

Mobilstation in Wuppertal

So dürften sich etwa in Wuppertal auf dem Ölberg anfangs viele Autofahrer gefragt haben, was denn da plötzlich sechs ihrer Parkplätze versperrt. Was aussieht wie eine zu breit geratene Litfaßsäule ist eine Fahrradgarage, die hier 2019 errichtet wurde. Außen ist das runde Häuschen mit Holz verkleidet, im Innern bietet es Platz für ein Dutzend Fahrräder oder Pedelecs.

Zur Anlage gehören noch Fahrrad-Abstellplätze neben dem Gehweg, eine Bushaltestelle und Taxi- sowie Carsharing-Parkplätze. Alles zusammen ist eine so genannte "Mobilstation", von denen es schon viele und immer mehr in NRW gibt. Mobilstationen sind quasi Knotenpunkte, an denen Verkehrsteilnehmer ihre Verkehrsmittel wechseln können - etwa vom Fahrrad zum Bus oder vom Taxi zum Fahrrad. Verkehrsexperten sprechen hierbei von Multimodalität.

Mobilstationen helfen beim Wechsel der Verkehrsmittel

Nicht immer erinnert eine Mobilstation wie in Wuppertal an eine zu breit geratene Litfaßsäule. Aussehen und Angebote können sehr unterschiedlich sein. Gemeinsam haben sie häufig die zentrale Anbindung an den ÖPNV , also Schienenverkehre oder Busse. Daneben reichen die Angebote der einzelnen Stationen von automatischen Radverleihsystemen über Taxiständen, Carsharing-Angeboten, E-Tretroller-Sharing, Pkw -Stellplätzen bis hin zu Gepäckschließfächern - je nach Lage und Bedürfnis der Verkehrsteilnehmer.