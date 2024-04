Pollen, Saharastaub und Co.: Wann muss das Auto in die Waschanlage?

Wer keine Garage hat, um das Auto vor den Umwelteinflüssen von oben zu schützen, wird sich bald mit einer gelben Schicht konfrontiert sehen und fragen: Wann und wie ist eine Autowäsche erforderlich?

Kein Lackschaden durch Staub und Pollen

Eine Entwarnung vorweg: Weder Pollen noch Saharastaub sind schädlich für den Lack des Autos, wenn sie darauf liegen. Ganz im Gegensatz zu klebrigen und harzigen Substanzen, die von Bäumen fallen. So ist zum Beispiel der Honigtau von Blattläusen bei der Lindenblüte, die spätestens im Juni erfolgt, ähnlich schädlich für den Lack wie Vogelkot. Beides sollte schnell und gründlich entfernt werden.

Dennoch rät der ADAC , den Wagen von Staubschichten zu befreien, denn schmutzige Fenster, Scheinwerfer und Rücklichter haben Einfluss auf die Sicht und Sichtbarkeit und können damit die Sicherheit beim Fahren beeinträchtigen.

Waschanlage aufsuchen, Filter checken

Wer sein Auto selbst vom lästigen Saharastaub befreien will, sollte dafür viel Wasser verwenden, um die Sandpartikel mit dem Schwamm nicht in den Lack einzumassieren. Weil eine Autowäsche per Hand oder auch nur das Abspritzen des Wagens mit dem Schlauch nicht überall erlaubt ist, empfiehlt der ADAC die Fahrt zur Waschanlage. Dort wird das verwendete Wasser anschließend neu aufbereitet.

Die sonst verdeckten Blechflächen können nach der Wäsche dann bei geöffneten Türen und Klappen mit einem gut durchfeuchteten Lappen gereinigt werden. Wenn sich der Lappen beim Wischen über das Armaturenbrett gelb verfärbt, empfiehlt der ADAC zudem eine Innenreinigung des Autos, erst mit dem Staubsauger und dann mit für den Innenraum geeinigten Reinigungsmitteln.

Auch der Innenraum- bzw. Pollenfilter sollte inspiziert werden. " Wenn er schon beladen war und jetzt noch zusätzlich den Sand abbekommen hat, ist er voll und muss ersetzt werden ", so der ADAC. Sonst würde er seine Last in den Innenraum entladen. Je nach Modell kann man diesen Filter auch selbst wechseln.

