Verdacht auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern – Festnahme in Köln

Am vergangenen Freitag, so teilt es heute die Kölner Polizei mit, sei der Mann an seiner Wohnanschrift in Köln-Zollstock festgenommen worden. Dabei konnten die Ermittler auch sein Mobiltelefon sicher stellen.

Nach ersten Informationen befinden sich darauf Fotos und Videos , die den schweren Verdacht bestätigen. Der Mann soll Kindern zwischen zwei und sieben Jahren sexualisierte Gewalt angetan haben.

Mutter brachte Ermittlungen ins Rollen

Die Polizei spricht davon, dass unter den Opfern auch ein behindertes Kind sein soll. Der 33-Jährige hatte sich auch als Babysitter auf einer Internetplattform angeboten. Über diesen Weg hatte er schließlich den Kontakt zu den Kindern bekommen.