Zusammengestellt von Nina Magoley und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom

THEMA DES TAGES

Galeria Kaufhof: Wohl doch weniger Schließungen • Heute wird offiziell, was gestern am späten Nachmittag schon vorab durchgesickert war: Galeria Karstadt Kaufhof schließt weniger Filialen als bisher gedacht. Wie der WDR aus Unternehmenskreisen erfuhr, will der Warenhauskonzern 16 statt über 20 Warenhäuser dicht machen. Heute Vormittag will Galeria mehr Informationen dazu bekanntgeben - wohl auch, welche Standorte geschlossen werden. Nach Gewerkschaftsangaben sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von einer Schließung betroffen sind, auf Betriebsversammlungen informiert werden.

Der Deutsche Städtetag sieht den Erhalt von voraussichtlich 76 Filialen bei Galeria Karstadt Kaufhof als gute Nachricht für die Kommunen und die Mitarbeiter der Häuser. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte dazu: " Wir haben den Eindruck, dass mit diesem Neustart außerhalb der Signa-Gruppe jetzt wirklich eine Zeit nachhaltiger Konzepte für die Standorte beginnt. " Trotzdem seien es " bittere Nachrichten" für die Standorte, die nicht gerettet werden könnten. Die geplanten Schließungen würden hart für die betroffenen Städte und die Beschäftigten in den Filialen.

Am Freitag hieß es, dass von 12.800 Menschen, die das Unternehmen beschäftigt, 1.400 gehen müssten. Vor gut zwei Wochen war bekannt geworden, das die amerikanisch-deutschen Investoren Baker und Beetz die angeschlagenen Kaufhauskette übernehmen wollen. Laut Insolvenzverwalter müssen allein in der Essener Konzernzentrale 450 Mitarbeiter entlassen werden.

WEITERE NACHRICHTEN

Alemannia Aachen zurück in der 3. Liga • Traditionsclub Alemannia Aachen ist gestern Abend vorzeitig nach elf Jahren in den Profi-Fußball zurückgekehrt. Dem Tabellenführer der Regionalliga West ist die Meisterschaft nach einem Patzer von Verfolger Wuppertaler SV nicht mehr zu nehmen. Wuppertal verlor am viertletzten Spieltag der Saison bei Fortuna Köln 1:2 (0:1). Aachen kann seine Aufstiegsparty nun schon vor dem Anpfiff an diesem Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt (14.00 Uhr) starten.

WHO: Vogelgrippe-Risiko noch gering • In einer neuen Risikoanalyse zur Vogelgrippe hat die Weltgesundheitsorganisation erklärt, das Risiko für Menschen, das von dem Virus H5N1 ausgeht, sei noch gering. Bei Viren besteht grundsätzlich die Gefahr, dass sie sich verändern und dann einfacher von Mensch zu Mensch übertragen. Das ist bislang mit dem H5N1-Virus aber nicht der Fall. Das Virus war zuletzt in den USA überraschend bei Kühen entdeckt worden. Dort hatte sich auch ein Mensch bei einer Kuh angesteckt. Aktuell wird auch untersucht, ob Milch eine Rolle bei der Übertragung spielte. Die WHO rät Menschen in den USA deshalb, nur pasteurisierte und keine Rohmilch zu konsumieren.

Suche nach Arian - Einsatzkräfte setzen auf "leise Strategie" in Nacht • Bei der Suche nach dem sechsjährigen Arian in Bremervörde im nördlichen Niedersachsen wollten die Einsatzkräfte in der Nacht eine "leise Strategie" einsetzen. Das sagte eine Polizeisprecherin. In vorherigen Nächten wurde unter anderem Feuerwerk abgebrannt, da der autistische Junge dies möge. Arian wird seit Montagabend vermisst. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmen seit Tagen die Gegend rund um seinen Heimatort Elm. Angesichts der niedrigen Temperaturen der vergangenen Tage ist die Suche zu einem Wettlauf gegen die Zeit geworden. Die Tatsache, dass Arian Autist ist, macht die Suche nach ihm besonders aufwändig. Hier gibt es Infos zu Autismus und dazu, wie man einem autistischen Menschen begegnen kann: