Kein "Beziehungsdrama" - Femizide sind gezielte Tötungen von Frauen | MEINUNG

Und was ist mit den Tätern? Abgesehen von Geld- oder Freiheitsstrafen - wenn es denn überhaupt zu einem Gerichtsverfahren kommt - wie kann man an die Einstellungen der Täter ran? Wer in einer Partnerschaft schon einmal Gewalt ausgeübt hat, kann an speziellen Programmen teilnehmen. In der Regel werden die Täter vom Gericht dorthin geschickt, in seltenen Fällen kommen sie freiwillig. Sie arbeiten mit Psychologen und Sozialarbeitern ihr Gewaltverhalten auf. Der Erfolg der Maßnahme aber wird nicht kontrolliert. Es gibt keine Garantie, dass der Täter danach nicht mehr zuschlägt, manipuliert oder irgendwann sogar tötet.

Eigentlich müssen Maßnahmen doch viel größer, gesamtgesellschaftlicher gedacht werden und viel früher ansetzen, finde ich. Nicht erst dann, wenn ein Täter schon sein Frauenbild gefestigt hat oder die Frau Gewalt erfahren musste.

Femizide verhindern: Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Spanien geht einen sehr konsequenten Weg, wie ich gesehen habe, und setzt Standards. Dort steht Prävention und Aufklärungsarbeit bereits auf dem Lehrplan an Schulen - schon bei den Jüngsten. Das Ministerium für Gleichstellung hat viele Milliarden Euro investiert, denn das sei schließlich eine "Staatsaufgabe mit hoher Priorität". Das Land gibt staatliche Hilfe für Opfer, man hat mehr Frauenhäuser errichtet, und spezielle Staatsanwaltschaften und Gerichte eingesetzt, die Anzeigen zu Gewalt an Frauen bearbeiten. Und tatsächlich sinken die Femizidzahlen in Spanien seit Jahren. Ehrlicherweise würde ich mir so eine Aufmerksamkeit und Konsequenz beim Thema Femizid auch in Deutschland wünschen.

Hinweis für Betroffene

Hilfe und Unterstützung finden Frauen in Not jederzeit beim Hilfetelefon unter 116 016 und im Chat unter www.hilfetelefon.de.