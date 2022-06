Missbrauch: Laut Innenminister schon früher Spur zum mutmaßlichen Täter von Wermelskirchen

Herbert Reul deutet im Interview mit der Rheinischen Post an, dass es wohl damals am Datenschutz gescheitert ist, den 44-Jährigen festzunehmen. "Das ermitteln wir gerade. Bisher wissen wir nur, dass unsere Ermittler damals ab einem gewissen Punkt nicht weitergekommen sind" , sagte der NRW-Innenminister der Zeitung.

"Es scheint so, dass die Ermittler aus einem anderen Missbrauchskomplex schon länger eine Spur zu dem Haupttäter in Wermelskirchen hatten. Hier ging es auch um Fragen, die den Datenschutz und eine fehlende Identifikationspflicht im Netz betreffen ", so Reul weiter. Es geht um die Frage, inwieweit die Ermittler auf die IP-Adresse eines Verdächtigen zurückgreifen können und dürfen.