Vogelgrippe: Warum die WHO in den USA vor Milch warnt

Das Vogelgrippe-Virus war zuletzt in den USA überraschend bei Kühen entdeckt worden. Dort hatte sich auch ein Mensch bei einer Kuh angesteckt. Bei Viren besteht immer die Gefahr, dass sie sich verändern und dann einfacher von Mensch zu Mensch übertragen. Das ist bislang bei dem sogenannten H5N1-Virus nicht der Fall.

Erste Hinweise deuten auf eine Infektion des Euters hin, fasst das Science Media Center zusammen. Das Virus könnte also über die Melkgeräte oder die Handschuhe der Farmbelegschaft auf andere Tiere übertragen werden. Aber auch eine Übertragung über die Atemwege sei derzeit nicht ausgeschlossen.

Aktuell wird außerdem untersucht, ob Milch bei der Übertragung eine Rolle spielt. Die WHO rät Menschen in den USA deshalb, nur pasteurisierte und keine Rohmilch zu konsumieren. Denn US-Behörden fanden Bestandteile des Vogelgrippevirus in Milch.

Was ist der Unterschied zwischen Rohmilch und pasteurisierter Milch?

Der Unterschied zwischen Rohmilch und pasteurisierter Milch ist die Behandlung. Bei pasteurisierter Milch wurde durch eine kurze Erhitzung sichergestellt, dass krankmachende Keime wie bestimmte Bakterien und Viren abgetötet wurden. Frisch gemolkene Milch dagegen ist in einem unbehandeltem Zustand und kann diese enthalten. Milch aus dem Supermarkt ist immer pasteurisiert, auch wenn es frische Milch ist.

Woher kommt das Vogelgrippe-Virus?

Das hochansteckende Influenza-A-Virus H5N1 wurde erstmals 1996 in China entdeckt und hat seitdem mehrere Ausbrüche in Geflügelbeständen und vereinzelt auch beim Menschen verursacht, fasst das Science Media Center zusammen. Mittlerweile sei der Erreger nahezu über den gesamten Globus zu finden und befalle immer häufiger auch andere Tierarten. 2005 gab es die ersten Vogelgrippe-Fälle in Europa