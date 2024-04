Elf lange Jahre Regionalliga

Elf Jahre hatte der Traditionsverein und ehemalige Europapokalteilnehmer darauf gewartet, die trostlose Regionalliga nach oben zu verlassen. Am Freitag war es endlich so weit. Auch in der Stadt feierten Tausende Fans vor dem Rathaus und in den Kneipen der Pontstraße eine Spontan-Party, zündeten ein Feuerwerk und machten die Nacht zum Tag.

33.000 Zuschauer kommen zur Aufstiegsparty

Etwa 100 Alemannen waren sogar ins Kölner Südstadion gefahren, um die Wuppertaler Niederlage hautnah zu erleben. Erheblich mehr werden beim Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt (14 Uhr) zur großen Aufstiegsparty steigen.