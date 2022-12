Kontrollen im Kreis Viersen: Unterkünfte von Arbeitern in desolatem Zustand

Um Leiharbeitskräfte vor Ausbeutung zu schützen, haben mehrere Behörden am Montagabend deren Sammelunterkünfte in Brüggen und Nettetal kontrollieren lassen. Sechs Unterkünfte mussten teilweise geräumt worden.

Verstöße gegen Mindestlohn und Arbeitszeiten?

In den Häusern waren 70 Frauen und Männer aus Polen und Rumänien untergebracht. Dort fanden die Einsatzkräfte – unter anderem aus NRW , den Niederlanden und Polen – zahlreiche Mängel: Es fehlten Heizungen oder Fluchtwege, zum Teil waren Arbeitskräfte in Abstellkammern untergebracht. Sie wurden vorläufig in städtische Notunterkünfte gebracht.

Arbeit in den Niederlanden, Wohnung in Deutschland

Die Männer und Frauen arbeiten zum Teil in der Fleischindustrie in den Niederlanden. Weil Wohnraum dort oft teurer ist, mieten oder kaufen die Verleihfirmen Häuser in Deutschland, um ihre Arbeitskräfte hier unterzubringen.

Ein Blick nach innen: Eines der Zimmer in einer Sammelunterkunft.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales und Digitalisierung NRW geht davon aus, dass die meisten Arbeitenden abgeschottet wurden. Über ihr Rechte als Mieter seien sie nicht aufgeklärt worden. Auch gebe es Hinweise auf Verstöße gegen Mindestlohn- und Arbeitszeitbestimmungen.