"Zeichen setzen" ist das Motto beim 1. FC Köln

Stand: 19.11.2024, 11:11 Uhr

Es könnten entscheidende Wochen für den 1.FC Köln werden: Mit einem Auswärtssieg in Münster am Freitag und damit dem vierten Pflichtspiel-Erfolg in Serie möchte der FC wichtige Zeichen setzen - an die Konkurrenz und für die eigene Kaderplanung im kommenden Jahr.

Von Michael Buchartz