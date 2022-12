Bundesweite BKA-Razzia wegen möglicher Umsturzpläne

Hoffnung auf Unterstützung - auch aus Russland

Die Beschuldigten sind nach Angaben des Generalbundesanwalts davon überzeugt, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines "Deep States" regiert wird. Die Befreiung erhoffen sich die Mitglieder durch ein Einschreiten der "Allianz", eines technisch überlegenen Geheimbundes von Regierungen, Nachrichtendiensten und Militärs verschiedener Staaten, einschließlich der Russischen Föderation sowie der Vereinigten Staaten von Amerika.

Durchsuchungen auch in NRW

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Maßnahmen, bei denen die konkreten Orte derzeit noch nicht bekannt sind. 51 Personen gelten nach Informationen von WDR , NDR und SZ bislang als Beschuldigte.

25 Personen wurden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft am Morgen festgenommen. Die Festnahmen erfolgten an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen sowie in einem Fall in Österreich (Kitzbühel) und in Italien (Perugia).

Wohl eine der größten Razzien der Geschichte

Bundesweit rückten Polizeieinheiten, darunter GSG9 -Spezialkräfte der Bundespolizei, an. Zuvor hatten das Bundeskriminalamt (BKA), mehrere Landeskriminalämter und Verfassungsschutzbehörden umfangreiche Ermittlungen geführt.

Beim BKA laufen die Ermittlungen nach Informationen von WDR , NDR und SZ unter dem Namen "Schatten". Zahlreiche Telefone wurden demnach überwacht, Personen observiert und deren Aktivitäten im Internet verfolgt.

Lange Ermittlungen

Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden hatten im Frühjahr dieses Jahres nach ersten Hinweisen des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen begonnen. Dort war man auf einen Adligen aufmerksam geworden: Heinrich XIII. Prinz Reuß, 71 Jahre alt, Immobilienunternehmer mit Wohnsitz in Frankfurt am Main und Gutsherr eines Jagdschlosses im ost-thüringischen Bad Lobenstein. Er gilt als Hauptbeschuldigter. Für eine Stellungnahme war er bislang nicht zu erreichen.

