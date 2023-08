Paarstreit in Rommerskirchen: Polizei schießt Mann an

Gegen halb neun am Sonntagabend rief eine Frau die Polizei. Es ging um einen Streit mit ihrem Partner. Die Polizisten trafen den 41-Jährigen Mann dann auf der Straße. Er kam auf sie zu. Nach Angaben einer Polizeisprecherin in Neuss fühlten sich die Kollegen von dem 41-Jährigen bedroht. Deswegen hätten sie mit der Dienstwaffe auf ihn geschossen, so die Polizeisprecherin. Dadurch sei der Mann angeschossen, aber nicht lebensgefährlich verletzt, worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ermittelt Tathergang

Nähere Angaben zum Ablauf des Einsatzes machte die Polizeisprecherin zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen.

Über das Thema berichten wir am 21. August 2023 in den WDR2 Lokalzeit-Nachrichten sowie im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit aus Düsseldorf.