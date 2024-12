Kölner Haie unterliegen spät in Nürnberg

Nachdem beide Mannschaften gut in die Partie gefunden hatten, konnten die Gastgeber den ersten Schlag landen. Roman Kechter brachte die Gastgeber in der 7. Minute mit einem Abstauber in Führung.

Danach waren die Nürnberger weiter am Drücker, doch die Defizite in der Abwehr aus den vergangenen Wochen traten wieder auf. So konnte erst Adam Almquist (11.) mit einem feinen Schlenzer den Ausgleich besorgen, ehe die Kölner kurz vor dem Ende des ersten Spielabschnitts mit einem toll herausgespielten Treffer in der 19. Minute durch Louis-Marc Aubry die Führung erzielten.

Torloses zweites Drittel, später Ausgleich

Anschließend waren die Gäste das spielbestimmende Team, sodass die Führung vollkommen in Ordnung ging. Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Kölner nicht mehr so, dafür stand die Defensive felsenfest. Nürnberg drängte, hatte viel mehr vom Spiel, ein Treffer fiel ikm zweiten Abschnitt aber nicht.