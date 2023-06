Rettungskräfte angegriffen: Polizei schießt Mann ins Bein

Stand: 24.06.2023, 07:45 Uhr

In Nettetal am Niederrhein hat am Abend ein Mann Rettungskräfte angegriffen, die er zuvor selbst gerufen hatte. Die Polizei reagierte - und schoss dem Angreifer ins Bein.