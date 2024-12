1. FC Köln: Lemperle-Abgang bestätigt

Seit acht Spielen sind die Kölner ungeschlagen und haben sich auf den zweiten Tabellenplatz - punktgleich mit dem Ersten Elversberg und dem Dritten Paderborn - hochgearbeitet. Die Serie helfe, sorge für eine gewisse Euphorie und gebe Vertrauen in die eigenen Stärken, sagte Coach Gerhard Struber. "Ich mag aber nicht den Blick in den Rückspiegel. Wir müssen nach vorn schauen", so der Österreicher.

Struber: "Betzenberg wird richtige Prüfung"