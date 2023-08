Tödliche Polizeischüsse: Warum der Elektroschocker versagt

Im Extremfall auf die Brust schießen

Fehler passieren laut Polizei-Forscher Feltes meist schon in der Einsatzplanung. Werden die Beamtinnen und Beamten im Einsatz angegriffen, sind die Optionen begrenzt - gerade in einer engen Situation wie im Treppenhaus. In so einem Fall geht es um Sekundenbruchteile - dann sind die Einsatzkräfte angehalten, auf die Brust zu schießen, weil so die Trefferchance am höchsten ist.

Über dieses Thema berichten wir am 18.08. auch im WDR Hörfunk und Fernsehen.